أحمد فهمي لجمهوره «كل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة»

شارك النجم أحمد فهمى جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب معلقًا على صورته: "كل سنة وانتوا بخير وصحة وسعادة".





وكان من المقرر دخول النجم أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت.





ومسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.





من ناحية أخرى تصدر الفنان أحمد فهمي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من عرض حلقته مع الفنان أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا» المذاع عبر قناة mbc الفضائية.