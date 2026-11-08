تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى لـ نوير

أعلن بايرن ميونيخ الأحد في بيان أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير يعاني من تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى أرغمه على عدم إكمال المباراة أمام مضيفه ماينتس السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.





وفي مباراته رقم 550 في الدوري الألماني، أصبح نوير السبت أكبر لاعب سنا يمثل بايرن في "بوندسليغا" بعمر 40 عاما و225 يوما، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 45 بسبب إصابة في قدمه اليمنى.

وأوضح بايرن أن الفحوص التي خضع لها اللاعب في ميونيخ كشفت عن "تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى"، مشيرا إلى أنه سيفتقد "في الوقت الراهن" قائده وحارسه الأول، من دون تحديد مدة غيابه.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، فإن نوير سيغيب على الأقل حتى فترة التوقف الشتوية القصيرة بين أواخر ديسمبر ومطلع يناير.