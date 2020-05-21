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محافظات

بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار

الخميس 21/مايو/2020 - 10:53 م
.أسرة الشهيد النقيب
.أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع أخر حلقة
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محمد امين
تابعت أسرة الشهيد البطل النقيب أحمد محمد حسانين شهيد معركة البرث في أجواء وطنية ملتهبة تتخللها الدموع التي تذرفها العيون حزنا وفخرا بأبناء مصرنا الغالية الذين قدموا أرواحهم فداء ليعيش وطنهم حرا أبيا.

 عادوا بالمواصلات العامة حميات منوف تصرف مرضي كورونا وقرار عاجل من المحافظ .

وتجمعت الأسرة داخل فناء المنزل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يرصد بطولات شهداء الجيش المصري الذين دافعوا بدمائهم عن أراضي سيناء الغالية.

وهذه المعركة هي التي استشهد فيها نجل الأسرة البطل النقيب أحمد حسانين ابن مركز الباجور بمحافظة المنوفية الذي شيعت جنازته في مشهد مهيب بكي فيه جميع الحاضرين.

يذكر أنه قد وقع هجوم من التكفيريين بشمال سيناء علي مربع البرس والذي استشهد فيه العديد من أبطال الجيش المصري. 
بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار
بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار
بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار
بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار
بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار
بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار
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