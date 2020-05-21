بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار





وتجمعت الأسرة داخل فناء المنزل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يرصد بطولات شهداء الجيش المصري الذين دافعوا بدمائهم عن أراضي سيناء الغالية.





وهذه المعركة هي التي استشهد فيها نجل الأسرة البطل النقيب أحمد حسانين ابن مركز الباجور بمحافظة المنوفية الذي شيعت جنازته في مشهد مهيب بكي فيه جميع الحاضرين.





يذكر أنه قد وقع هجوم من التكفيريين بشمال سيناء علي مربع البرس والذي استشهد فيه العديد من أبطال الجيش المصري.