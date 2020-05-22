دار الإفتاء تستطلع هلال شوال مساء اليوم

ينتظر الملايين من المصريين ، إعلان دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، رؤية هلال شهر شوال والتي ينقلها موقع صدى البلد، عبر البث المباشر من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك، وذلك لمعرفة أول أيام عيد الفطر المباشر.





وقرب شهر رمضان المبارك، على الإنتهاء بعدما عاش المسلمون فيه أياما وليالي جميلة ورحانية، نقصت بعض الشئ بسبب الظروف التي نعيشها جراء تفشي فيروس كورونا مما أدى إلى غلق المساجد ومنع التجمعات التي كانت هي المشهد الأبرز في كل عام.





وتستطلع دار الإفتاء، اليوم الجمعة الموافق ٢٢ مايو، التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية.





وأعلنت دار الإفتاء ان رؤية الهلال هذا العام لم تختلف عن العام الماضي، وأن دار الإفتاء تسير على المنهج الرصين.



وأكدت ان هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وان توشكى وأسوان و الوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.



وأكدت ان الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.





وكشفت دار الإفتاء، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية:



