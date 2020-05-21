أخبار النادي الأهلي .. مصير علي معلول .. ومنازعات الزمالك على لقب نادي القرن

حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب القرن إلى نادي الزمالك والذي تم منحه للأهلي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.







