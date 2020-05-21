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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. مصير علي معلول .. ومنازعات الزمالك على لقب نادي القرن

الخميس 21/مايو/2020 - 10:40 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


- علي معلول لن يرحل ..ما قدمه النسر التونسي مع الأهلي خلال 4 مواسم
نفى مصدر مسؤول داخل ناي الهلال السعودي كل ما تردد عن التفاوض مع لاعب الأهلي الحالي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.


كشف نادي الهلال السعودي حقيقة مفاوضات النادي لضم على معلول نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب القرن إلى نادي الزمالك والذي تم منحه للأهلي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.


احتفل النادى الأهلى أمس بالذكرى العشرين لتتويجه بجائزة نادى القرن عن قارة أفريقيا فى عام ٢٠٠٠، والتى تسلمها رئيس الأهلى فى وقتها الراحل صالح سليم عام ٢٠٠١، بحفل كبير أقيم فى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

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