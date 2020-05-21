نائب الإسكندرية: قرار الرئيس بإزالة المدابغ المغلقة يهدف لتوسيع الطريق فى المنطقة

قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن اللواء كامل الوزير وزير النقل سبق وأن تحدث بوجود مشكلة فى مناطق المدابغ بالإسكندرية، والتى تتمثل فى توسيع الطريق فى هذه المناطق، خاصة فى ظل وجود مدابغ لا تعمل.





وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى ذكر أن أصحاب المدابغ التى لديهم مدابغ مغلقة يتم إخلالها وتعويض المتضررين منهم، بما يحقق الصالح العام، وبذلك لن يتضرر أحد.





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وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان: أن المدابغ التى يتحدث عنها الرئيس هم 7 مدابغ تقع خلف ميناء الإسكندرية بين مينا البص والمكس، وكان لا بد من توسيع هذه المنطقة، ولذلك قرر الرئيس إزالة المدابغ التى لا تعمل بحيث يتم توسيع الطريق.





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعويض أصحاب المدابغ التى سيتم نقلها لتطوير المحاور والبنية التحتية فى الإسكندرية حيث خاطب محافظ الإسكندرية قائلًا: "عايز اقول لمحافظ الاسكندرية اننا يجب ان نوجد للناس اماكن بديلة لاصحاب المدابغ".



