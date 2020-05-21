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ثقافة

4 محافظات تستقبل نزلاءها المصريين بعد استيفاء الاشتراطات الصحية..تفاصيل

الخميس 21/مايو/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى


  
استقبلت اليوم بعض الفنادق السياحية  بالبحر الأحمر و جنوب سيناء و الاسكندرية و مطروح  نزلاءها من المصريين و ذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية و حصولها علي شهادة السلامة الصحية ( Hygiene Safety) المعتمدة من وزارتي السياحة و الاثار و الصحة و السكان و غرفة المنشات الفندقية مما يؤهلها لاستقبال النزلاء.

وأكد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن جميع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهي الصرامة و الحزم و تتبع سبل التباعد الاجتماعي و الإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.


 اشار الي أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري علي هذه الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة. 


و لضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء يجب الالتزام بمستوي جودة الخدمات و الرقابة من الشركات العالمية.


و أوضح ماجد فوزي أن تطبيق هذه الاشتراطات شجعت الضيوف المصريين علي السفر و قضاء اجازاتهم بالفنادق الحاصلة علي الشهادة المعتمدة، و ان التزام الفنادق بتطبيق هذه الاشتراطات علي أرض الواقع بث الطمأنينة في قلوبهم النزلاء و أنها لم تكن مقيدة لراحتهم و استمتاعهم بالاجازة.
4 محافظات تستقبل نزلاءها المصريين بعد استيفاء الاشتراطات الصحية..تفاصيل
4 محافظات تستقبل نزلاءها المصريين بعد استيفاء الاشتراطات الصحية..تفاصيل
4 محافظات تستقبل نزلاءها المصريين بعد استيفاء الاشتراطات الصحية..تفاصيل
4 محافظات تستقبل نزلاءها المصريين بعد استيفاء الاشتراطات الصحية..تفاصيل
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