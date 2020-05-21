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فن

اسمهم شهداء.. أمير كرارة يعلق على حلقة مسلسل الاختيار... شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 11:22 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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مصطفى كرم

علق الفنان أمير كرارة على حلقة مسلسل الإختيار الـ 28 والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.

وغرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا " ‏اسمهم شهداء  ‎#الاختيار‎ #منسي ‎#عسكري_هرم ‎#محلمة_البرث".


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ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد منسي 

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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