اسمهم شهداء.. أمير كرارة يعلق على حلقة مسلسل الاختيار... شاهد

علق الفنان أمير كرارة على حلقة مسلسل الإختيار الـ 28 والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.

وغرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا " ‏اسمهم شهداء ‎#الاختيار‎ #منسي ‎#عسكري_هرم ‎#محلمة_البرث".





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ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد منسي



وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.