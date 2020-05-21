الخارجية: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة بشرط الجدية

أعربت جمهورية مصر العربية عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية حول سد النهضة، والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده، بدعوة رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك، مؤكدةً على أهمية أن يكون جادًا وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.
وعُقد اليوم ٢١ مايو ٢٠٢٠ اجتماع بين رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة.