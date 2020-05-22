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حوادث

معنى أعمال التصرف .. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:01 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أعمال التصرف .


جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه " والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلًا إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعيينًا نافيًا للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره.

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