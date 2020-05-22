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فن

مسلسل سوق الحرير الحلقة 28.. عمران يطرد قمر لبيت أهلها

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:12 ص
مسلسل سوق الحرير
مسلسل سوق الحرير
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سعيد فراج
انتهت منذ قليل الحلقة الثامنة والعشرين من المسلسل السوري سوق الحرير وأخبرت خديجة كل من  قمر و كريمة بأن عمران طلب شمس بشكل رسمي، ليجن جنون  قمر وتواجه عمران الذي يطردها لبيت أهلها. 

فيما كشف صابر لشحادة أن غريب - عبد الله - هو قاتل أبيه هو غريب ليتهجم شحادة على بيت غريب و يقوم صابر و عيد بتهدئته و يقنعانه بنهب أموال غريب، ويحذر  أبو طلال  شحادة من التعرض لبيت الحرايري، فيما رياض و والديه يرفضون علاقة شمس بعمران، وفي الوقت نفسه يتفق كل من  عيد و شحادة و فؤاد  على تلفيق قضية سرقة لعمران. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف, وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن  تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net.. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير.. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟. 
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