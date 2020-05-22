أحمد حلمي يدعم شهداء القوات المسلحة ويطلق حملة شارك صورتك وأنت في الجيش





وغرد أحمد حلمي قائلا "‏دخلت جيش بلدي وخدمت فيه وأفتخر .. سلام لكل دفعتي وزمايلي العساكر ولكل صف ضابط ولكل صول وكل ضابط وكل قائد .. تحية لكل شهيد استشهد في حب الوطن مصر .. حط صورتك وأنت في الجيش تحية ليهم .. كلنا جيش واحد في بلد واحدة .. ودائمًا على العهد يا رجالة".





ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي





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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار " حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي ، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.







