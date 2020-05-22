مدرب حراس الأهلي السابق يكشف سبب تعرضه لهجوم بعد ضم محمد الشناوي.. فيديو

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأسبق بالنادي الأهلي ، سبب تعرضه للهجوم قبل رحيله عن الأهلي.





وقال سليمان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت، إنه رشح اسم محمد الشناوي عندما كان الفريق في حاجة إلى حارس مرمى، وجاء ذلك بعد طلب المدير الفني وقتها أن أرشح له أسم.





وأضاف: بالفعل تم ضم محمد الشناوي ، ولكن عند ظهره لم يؤد بشكل جيد لذلك اتجه الجمهور إلى مهاجمتي، والبعض كان يهاجم من باب اقصائي من موقعي في النادي الأهلي.





وتابع: محمد الشناوي حارس مميز وأعرف قدراته منذ إن كان في الناشئين، وبالتالي تفاوض النادي مع نظيره بتروجت وتعاقدنا معه.





وواصل سليمان، لم يوفق الشناوي في أول موسم له مع النادي، شارك في 3 مباريات فقط ولم يوفق في البطولة العربية، وبعدها الجماهير هاجمتني على انضمامه للنادي، وكان هناك حملات موجهة ضدي.









وأردف: تعرضت لهجوم غير مبرر من بعض الأشخاص لإبعادي عن منصبي في الأهلي





وأشار سليمان إلى أن بعد مشاركته في البطولة العربية وعدم ظهوره بمستوى مميز عاد للجلوس على مقاعد البدلاء.





وواصل: في هذا الموسم شريف إكرامي قدم مستوى تاريخي، رغم أنه في الموسم الذي سبقه نال هجوما كثيرا من الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي.