AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف سبب تعرضه لهجوم بعد ضم محمد الشناوي.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:35 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأسبق بالنادي الأهلي، سبب تعرضه للهجوم قبل رحيله عن الأهلي.

وقال سليمان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت، إنه رشح اسم محمد الشناوي عندما كان الفريق في حاجة إلى حارس مرمى، وجاء ذلك بعد طلب المدير الفني وقتها أن أرشح له أسم.

وأضاف: بالفعل تم ضم محمد الشناوي، ولكن عند ظهره لم يؤد بشكل جيد لذلك اتجه الجمهور إلى مهاجمتي، والبعض كان يهاجم من باب اقصائي من موقعي في النادي الأهلي.

وتابع: محمد الشناوي حارس مميز وأعرف قدراته منذ إن كان في الناشئين، وبالتالي تفاوض النادي مع نظيره بتروجت وتعاقدنا معه.

وواصل سليمان، لم يوفق الشناوي في أول موسم له مع النادي، شارك في 3 مباريات فقط ولم يوفق في البطولة العربية، وبعدها الجماهير هاجمتني على انضمامه للنادي، وكان هناك حملات موجهة ضدي.


وأردف: تعرضت لهجوم غير مبرر من بعض الأشخاص لإبعادي عن منصبي في الأهلي.

وأشار سليمان إلى أن بعد مشاركته في البطولة العربية وعدم ظهوره بمستوى مميز عاد للجلوس على مقاعد البدلاء.

وواصل: في هذا الموسم شريف إكرامي قدم مستوى تاريخي، رغم أنه في الموسم الذي سبقه نال هجوما كثيرا من الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب حراس الاهلي السابق يعلق على أداء محمد الشناوي

مدرب حراس الأهلي السابق: هذا الحارس هو الأفضل فى الدوري المصري

مدرب حراس الأهلي: رحيل شريف إكرامي في الوقت المناسب

أحمد ناجي يكشف سبب استبعاد الحضري من حساباتهم في كأس العالم.. فيديو

مصطفى كمال: الشناوي الحارس رقم 1 في مصر وبعده أبو جبل.. وإكرامي رحل عن الأهلي باحترام

طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى جديد.. فيديو

ترشيحاتنا

بكيت بشدة.. أول تصريح لزوجة منسي بعد مشاهد لحظة استشهاده في الاختيار

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

أحمد السقا يعلق على الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.. شاهد

عادوا بالمواصلات العامة.. حميات منوف تصرف مرضى كورونا.. وقرار عاجل من المحافظ

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل طائرتها الخاصة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين