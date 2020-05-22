هنا شيحة: رحم الله أبطال ملحمة البرث .. شاهد

علقت الفنانة هنا شيحة على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 التي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.

ونشرت هنا شيحة عبر حسابها بإنستجرام صورة للشهيد أحمد المنسي و شهداء ملحمة البرث وعلقت عليها قائلة "ماسمهمش طواغيت اسمهم شهداء.. رحم الله أبطال ملحمة البرث وشهداء الوطن جميعا وتحية القائمين على مسلسل #الإختيار".



ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.