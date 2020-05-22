AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا شيحة: رحم الله أبطال ملحمة البرث .. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:35 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
Advertisements
مصطفى كرم

علقت الفنانة هنا شيحة على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 التي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.

ونشرت هنا شيحة  عبر حسابها بإنستجرام صورة للشهيد أحمد المنسي و شهداء ملحمة البرث وعلقت عليها قائلة "ماسمهمش طواغيت اسمهم شهداء.. رحم الله أبطال ملحمة البرث وشهداء الوطن جميعا وتحية القائمين على مسلسل #الإختيار".

ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

إقرأ أيضا :

مسلسل الاختيار .. ماذا قالت دار الإفتاء بعد أحداث الحلقة الـ28؟

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي رضوان: شايل هم حلقة الاختيار بكرة ..شاهد

من هنا تبدأ الملحمة.. أمير كرارة يعلق على معركة البرث.. شاهد

بعد حلقة الاختيار.. صابرين تشيد بشهداء القوات المسلحة.. شاهد

رامي صبري يعلق على حلقة الاختيار.. شاهد

بآية قرأنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

أحمد السقا يعلق على الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.. شاهد

ترشيحاتنا

تامر مرسي بعد عرض حلقة الاختيار: احنا مش بتوع حداد

خاص.. زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت تحمل جديدا للأزمة الخليجية

الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

لا تشاهدوا هذه الحلقة.. تحذير ومفاجأة من مخرج الاختيار للمشاهدين في الحلقة 28

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة