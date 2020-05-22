بين الحقيقة والتمثيل أحمد العوضى يشارك صورة جديدة لشخصية هشام عشماوي

نشر النجم أحمد العوضى صورة جديدة وهو يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي مع صورته الحقيقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة.





حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل‪.‬





كما قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.



