AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بين الحقيقة والتمثيل أحمد العوضى يشارك صورة جديدة لشخصية هشام عشماوي

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
نشر النجم أحمد العوضى صورة جديدة وهو يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي مع صورته الحقيقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة.

حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل‪.‬

كما قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عرضه.. فرج عامر: مسلسل الاختيار أحدث رعبا في صفوف الإخوان

الأبطال.. أمير كرارة ينشر صورا لأحمد منسى وأبطال كمين البرث عبر تويتر

رامي رضوان: شايل هم حلقة الاختيار بكرة ..شاهد

غادة عبد الرازق تعليقا على حلقة مسلسل الاختيار: ربنا ينتقم من الخونة

هاشتاج #المنسي يتصدر تويتر ومغردون: لن ننسى أبطالنا ولن ننسى ثأرنا

حمدي الميرغنى تعليقا على مشهد ملحمة البرث: ياليت كلنا المنسي

ترشيحاتنا

طبيب مصري يزف بشرى سارة بخصوص بروتوكول علاج كورونا

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا أثناء تفقده مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية.. وحمزة أحمد منسى: الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامى أنا لسة مجاش

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

الزمالك يحسم موقفه من عودة محمد إبراهيم

شاهد رسالة أحمد صلاح حسنى لأمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار

بمشاركة ابن المنسي .. أحمد جمال يطلق "احنا مش بتوع حداد"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا