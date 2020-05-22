وفاة الممثل السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاما .. تفاصيل

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الفنانين السوريين بعد وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ اليوم عن عمر يناهز 62 عاما، إثر أزمة قلبية حاده.





ونشر الفنان السوري قصي الخولي صورة الفنان الراحل علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .





وعلق "الخولي علي الصورة قائلا": ان لله وان اليه راجعون الأستاذ محمود الفرخ في ذمة الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر احبابك ودعا.





قدم الفنان الراحل مأمون الفرخ الكثير من الأعمال من أبرزهم مسلسل "باب الحارة" ومسلسل "مدير عام" و "ايام الغضب" و "اخوه التراب" . وغيرهم من الأعمال.



