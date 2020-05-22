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فن

وفاة الممثل السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاما .. تفاصيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:41 ص
مأمون الفرخ
مأمون الفرخ
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عمر صبحي
حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الفنانين السوريين بعد وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ اليوم  عن عمر يناهز 62 عاما، إثر أزمة قلبية حاده.

ونشر الفنان السوري قصي الخولي صورة الفنان الراحل علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .

وعلق "الخولي علي الصورة قائلا": ان لله وان اليه راجعون الأستاذ محمود الفرخ في ذمة الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر احبابك ودعا.

قدم الفنان الراحل مأمون الفرخ الكثير من الأعمال من أبرزهم مسلسل "باب الحارة"  ومسلسل "مدير عام" و "ايام الغضب" و "اخوه التراب" . وغيرهم من الأعمال. 

يذكر أن توفي  الفنان مأمون الفرخ اليوم إثر أزمة قلبية حاده عن عمر يناهز 62 عام .
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