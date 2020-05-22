عزومة فطار تسببت بكارثة.. إصابة 22 من أسرة واحد ة بفيروس كورونا بدمياط

أسرة بقرية كفر المنازلة بدمياط، تحدت كورونا وتحدت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستهانت بالفيروس وقاموا بعمل عزومة إفطار بمنزلهم ودعوا اقاربهم وكانت النتيجة اصابة 22 فرد من الاسرة بفيروس كورونا.

ومن جانبه أعلن محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تزايد الإصابات في محافظة دمياط منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل 22 إصابة في قرية كفر المنازلة ، من عائلة واحدة بعد تنظيم عزومة إفطار، دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد انخفاض معدلات الإصابة في دمياط خلال الفترة الماضية مقارنة بما سبق.

وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات حيث ان الاصابات بدأت تظهر تباعا منذ الاسبوع الماضي واخرها امس الخميس ظهور 5 اصابات .

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وأضاف أن عدد حالات الشفاء في دمياط في الفترة الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ وعودة الاصابات مرة اخرى نتيجة عدم التزام البعض بالاجراءات لاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك.