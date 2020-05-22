موجز السوشيال ميديا.. أحمد حلمي يدعم شهداء القوات المسلحة ويطلق حملة شارك صورتك وأنت في الجيش.. بآية قرآنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث



نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



هنا شيحة: رحم الله أبطال ملحمة البرث .. شاهد

علقت الفنانة هنا شيحة على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 التي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.





حلقة عظيمة.. محمد هنيدي يعلق على مسلسل الاختيار.. شاهد



علق الفنان محمد هنيدي على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.





أحمد حلمي يدعم شهداء القوات المسلحة ويطلق حملة شارك صورتك وأنت في الجيش

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة قديمة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تضامنا مع شهداء القوات المسلحة بعد عرض الحلقة ال 28 من مسلسل الاختيار.

بآية قرأنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهورة بصورة للشهيد أحمد المنسي وابطال معركة البرث بعد عرض الحلقة ال 28 من مسلسل الاختيار.