AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد حلمي يدعم شهداء القوات المسلحة ويطلق حملة شارك صورتك وأنت في الجيش.. بآية قرآنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:05 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
Advertisements
مصطفى كرم _ أسماء


نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

هنا شيحة: رحم الله أبطال ملحمة البرث .. شاهد

علقت الفنانة هنا شيحة على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 التي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.

حلقة عظيمة.. محمد هنيدي يعلق على مسلسل الاختيار.. شاهد

علق الفنان محمد هنيدي  على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.

أحمد حلمي يدعم شهداء القوات المسلحة ويطلق حملة شارك صورتك وأنت في الجيش

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة قديمة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تضامنا مع شهداء القوات المسلحة بعد عرض الحلقة ال 28 من مسلسل الاختيار.

بآية قرأنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهورة بصورة للشهيد أحمد المنسي وابطال معركة البرث بعد عرض الحلقة ال 28 من مسلسل الاختيار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بآية قرأنية.. أحمد خالد صالح يعلق على ملحمة البرث

أحمد السقا يعلق على الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.. شاهد

اسمهم شهداء.. أمير كرارة يعلق على حلقة مسلسل الاختيار... شاهد

هاشتاج #المنسي يتصدر تويتر ومغردون: لن ننسى أبطالنا ولن ننسى ثأرنا

حلقة عظيمة.. محمد هنيدي يعلق على مسلسل الاختيار.. شاهد

مسلسل الاختيار .. ماذا قالت دار الإفتاء بعد أحداث الحلقة الـ28؟

ترشيحاتنا

تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا بمصر.. فيديو

ارتفاع كبير .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

بطقوس غريبة.. تعرف على إجراءات دفن موتى كورونا في السعودية

ديلي ميل: العلماء يكتشفون كارثة بالمجال المغناطيسي للأرض..تفاصيل

رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا

تحذير خطير من صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية حول صحة الأخير.. فيديو

بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي