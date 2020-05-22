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سيارات

تعرف على مواصفات جينيسيس موديل 2021

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت جينيسيس عن سياراتها السيدان الفاخرة جي 80 موديل 2012 والتي احتفظت بتصميم  الكابينة الخلفي المائل ولكنها أوسع وأكثر انخفاضا.

وتتمتع جينيسيس بمظهر رياضي  قوي بغطاء المحرك الطويل باحدث لمسات التصميم مثل شبكة المقدم وترتيبت الإضاءة الرباعية في كلا الطرفين .

كما زودت الشركة سياراتها الجديدة باحدث نظم مساعدة السائق الإلكترونية مثل التحكم في السرعة والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الفرامل التلقائي في حالات الطواري,

كما تتوافر السيارة بمحرك تربو بسعة 250 سي سي 4 واسطوانات بقوة حصان و 421  نيوتن متر من عزك الدوران

المحرك الثاني V-6بسعة 3500 سى سى توربو مزدوج مطور حديثا بقوة 375 حصان و 530 نيوتن متر من عزم الدوران.

 وتتشابه المقصورة تقريبا مع طراز GV80 كما تحتوي على نظام المعلومات وترفيه بشاشة مقسمة بقياس 14.5 بوصة في الجزء العلوي .

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 ويتم التحكم بهذه الشاشة من خلال مجموعة الأزرار الصلة ووحدة تحكم مثبتة في الكونسول الوسطي مع امكانية التعرف على الكتابة اليدوية .

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