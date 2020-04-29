تصميم خيالي.. جينيسيس GT70 كوبيه تظهر بالشكل التخيلي.. فيديو وصور

قام شركة KKS برسم صور توقعية لما ستبدو عليه كوبيه جديدة من العلامة التجارية جينيسيس، بعد تلميح رئيس جينيسيس في السابق إلى تطوير كوبيه إنتاجيا.





وجاء هذا التلميح بناء على سيارة ايسينشا الاختبارية المدشنة في معرض نيويورك للسيارات 2018 مع احتمالية تدشينها في 2021 .





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وفي الصورة المرفقة نرى الشبك الأمامي المدرع الجديد لجينيسيس مع تصميم المصابيح الأمامية الرباعية التي تشتهر بها سيارات العلامة هذه الأيام، والنتيجة تبدو أنيقة للغاية برأينا.





وفي الوقت الحالي ننتظر التأكيد الرسمي من جينيسيس بشأن الكوبيه القادمة، والتي قد تتأخر بعض الشيء بسبب وباء كورونا، ولكن نأمل برؤية صور تجسسية لها أثناء اختبارها قبل نهاية العام.





ويشار إلى أنه في عام 2015 سجلت جينيسيس الأسماء التجارية GT60 وGT70 وGT80 وGT90، والتي أشارت إلى نوايا العلامة الفاخرة لدخول فئة الكوبيه بموديلات جديدة أو إصدارات كوبيه لموديلات حالية.