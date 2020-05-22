الأنسب للشعر.. ماسك الشيكولاتة الداكنة يغنيك عن الكوافير في العيد

مع وجود العديد من الخيارات تحت تصرفك حول كيفية معالجة شعرك بشكل صحيح ، من المحتم أن تشعر ببعض الارتباك. ولكن ، لا تقلق ، لأننا هنا لنخبرك عن أفضل أدوات العناية بالأظافر والأقنعة التي يمكنك صنعها في المنزل واستخدامها وقتما تشاء.





ومعظم هذه مثالية لكل نسيج ونوعية الشعر. كل ما عليك معرفته هو أنه يجب عليك تخزين الشوكولاتة الداكنة وبعض مسحوق الكاكاو. تابع القراءة لمعرفة المزيد.





عليك أولًا أن تعرف لماذا يجب عليك التفكير في الشوكولاتة الداكنة للعناية بالشعر. يعتقد أنه مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة وتحافظ على قوة جهاز المناعة لديك. كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الزنك ، والألياف ، والمغنيسيوم ، والبوتاسيوم ، وما إلى ذلك. ولكن بدلًا من تناوله ، أو استخدامه لخبز كعكة أو شيء ما ، فأنت تستخدمه ظاهريًا على فروة الرأس لتحسين جودة شعرك.





ماسك للشعر بالشوكولاتة الداكنة





تمامًا مثل بشرتك ، يحتاج شعرك وفروة رأسك إلى التخلص من السموم أيضًا. لهذا السبب ، ستحتاج إلى المكونات التالية: القليل من طين البنتونيت ، ثلث كوب من مسحوق الكاكاو ، القليل من زيت جوز الهند ، بعض عصير الصبار ، ملعقتين من العسل ، بعض زيت النعناع ، والماء حتى الغليان.



