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مرأة

الأنسب للشعر.. ماسك الشيكولاتة الداكنة يغنيك عن الكوافير في العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
مع وجود العديد من الخيارات تحت تصرفك حول كيفية معالجة شعرك بشكل صحيح ، من المحتم أن تشعر ببعض الارتباك. ولكن ، لا تقلق ، لأننا هنا لنخبرك عن أفضل أدوات العناية بالأظافر والأقنعة التي يمكنك صنعها في المنزل واستخدامها وقتما تشاء. 

ومعظم هذه مثالية لكل نسيج ونوعية الشعر. كل ما عليك معرفته هو أنه يجب عليك تخزين الشوكولاتة الداكنة وبعض مسحوق الكاكاو. تابع القراءة لمعرفة المزيد.

عليك أولًا أن تعرف لماذا يجب عليك التفكير في الشوكولاتة الداكنة للعناية بالشعر. يعتقد أنه مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة وتحافظ على قوة جهاز المناعة لديك. كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الزنك ، والألياف ، والمغنيسيوم ، والبوتاسيوم ، وما إلى ذلك. ولكن بدلًا من تناوله ، أو استخدامه لخبز كعكة أو شيء ما ، فأنت تستخدمه ظاهريًا على فروة الرأس لتحسين جودة شعرك.

ماسك للشعر بالشوكولاتة الداكنة

تمامًا مثل بشرتك ، يحتاج شعرك وفروة رأسك إلى التخلص من السموم أيضًا. لهذا السبب ، ستحتاج إلى المكونات التالية: القليل من طين البنتونيت ، ثلث كوب من مسحوق الكاكاو ، القليل من زيت جوز الهند ، بعض عصير الصبار ، ملعقتين من العسل ، بعض زيت النعناع ، والماء حتى الغليان.

ابدأ بإضافة الطين ومسحوق الكاكاو وزيت جوز الهند إلى وعاء. اخلط جيدا. اسكب الماء الساخن في الوعاء واخلط كل شيء جيدًا. استمر في الخلط حتى يصبح سلسًا ومتسقًا. اتركي القناع ليبرد ثم ضعيه على فروة الرأس. تأكد من أن الشعر رطب. قم بتطبيقه على الجذور وطوال النصائح. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بالماء الدافئ. يمكنك أيضًا وضع بعض المكيف وشطف الشعر مرة أخرى. سيكون الفرق ملحوظًا
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