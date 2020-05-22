بنام على السجادة .. صالح جمعة يرد على التزامه في الصلاة .. فيديو

نشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال تواجده مع أحد أصدقائه فى المنزل والحديث بينهم عن الالتزام فى شعائر شهر رمضان الكريم.
وقال صالح جمعة فى الفيديو: "أنا بنام على السجادة و مش هقوم إلا لما كل حاجة تتصلح" وذلك خلال حديثه مع أحد أصدقائه الذى قام بطرح سؤال عليه ما هى مدة صلاة تهجد الليل ؟ .
وكشفت تقارير إعلامية، عن كواليس جلسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي.
وذكرت قناة "أون تايم"، أن فايلر أبلغ محمود الخطيب خلال جلسة اليوم، وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالاستغناء عن صالح جمعة ووليد ازارو بشكل رسمي؛ لعدم الحاجة لخدماتهما فى الموسم الجديد .