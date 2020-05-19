سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة أكثر لاعب هيفرح بـ المقلب.. فيديو

يذاع برنامج المقالب الشهير الذي يقع ضحيته اليوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر شاشة "إم بى سى مصر".





وكان سيد عبدالحفيظ تعرض لموجة غضب عارمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب لعدم حصوله على إذن بالتسجيل مع برنامج رامز جلال وكذلك نجوم الفريق كهربا ومحمد الشناوى وعلي معلول.









ويرى مجلس الأهلي أن منصب مدير الكرة بالنادي الأحمر الذى تعاقب على توليه رموز النادي الأهلى أمثال صالح سليم وحسن حمدى وثابت البطل لا يليق به أن يظهر فى برنامج مقالب ويتعرض للإهانة والسخرية من مقدم البرنامج رامز جلال.