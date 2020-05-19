سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة أكثر لاعب هيفرح بـ المقلب.. فيديو

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أكثر لاعب سيفرح في مقلب رامز جلال به هو صالح جمعة، وذلك بعد وقوعه ضحية مقلب "رامز مجنون رسمي".
فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» الذى يقدمه الفنان رامز جلال تقوم على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.
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يذاع برنامج المقالب الشهير الذي يقع ضحيته اليوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر شاشة "إم بى سى مصر".
وكان سيد عبدالحفيظ تعرض لموجة غضب عارمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب لعدم حصوله على إذن بالتسجيل مع برنامج رامز جلال وكذلك نجوم الفريق كهربا ومحمد الشناوى وعلي معلول.
ويرى مجلس الأهلي أن منصب مدير الكرة بالنادي الأحمر الذى تعاقب على توليه رموز النادي الأهلى أمثال صالح سليم وحسن حمدى وثابت البطل لا يليق به أن يظهر فى برنامج مقالب ويتعرض للإهانة والسخرية من مقدم البرنامج رامز جلال.