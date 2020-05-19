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رياضة

سيد عبد الحفيظ ضحية رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يحل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضيفا على الفنان رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم.

ويذاع برنامج المقالب الشهير الذي يقع ضحيته اليوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر شاشة "إم بى سى مصر".

وكان سيد عبدالحفيظ تعرض لموجة غضب عارمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب لعدم حصوله على إذن بالتسجيل مع برنامج رامز جلال وكذلك نجوم الفريق كهربا ومحمد الشناوى وعلي معلول.

ويرى مجلس الأهلي أن منصب مدير الكرة بالنادي الأحمر الذى تعاقب على توليه رموز النادي الأهلى أمثال صالح سليم وحسن حمدى وثابت البطل لا يليق به أن يظهر فى برنامج مقالب ويتعرض للإهانة والسخرية من مقدم البرنامج رامز جلال.

وحاول سيد عبدالحفيظ منع إذاعة الحلقة منذ انطلاق البرنامج فى بداية شهر رمضان لتفادي موجة الغضب المتوقعة من مسئولى النادي الأهلى إلا أن إدارة القناة رفضت طلبه وعرضه إعادة المبلغ الذى حصل عليه لتصوير الحلقة والبالغ 30 ألف دولار تقريبا.

وتنتظر جماهير النادي الأهلي وغريمتها جماهير الزمالك موعد إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ اليوم تمهيدا للدخول فى مناوشات عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض وساخر من مدير الكرة الذى اعتاد فى السنوات الأخيرة قصف جبهة نادي الزمالك أثناء مباريات كرة القدم بالضغط على الحكم والمنافس.

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