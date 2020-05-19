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رياضة

أسامة عرابي: الأهلي سيتأثر برحيل عاشور وفتحي وإكرامي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد أسامة عرابي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سيتأثر برحيل الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي في الموسم القادم.

وقال عرابي في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي سيتأثر برحيل الثلاثي، لأن الخبرات ستقل على أرضية الملعب، بالإضافة لتأثيرهم الكبير في غرف الملابس."

يذكر أن أحمد فتحي قرر رفض العرض المقدم له من إدارة النادي الأهلي لتجديد عقده، وقرر الانضمام لصفوف نادي بيراميدز بدءًا من الموسم المقبل.

وأشار الإعلامي أحمد شوبير إلى أن شريف إكرامي وقع عقود الانضمام لصفوف نادي بيراميدز بدءًا من الموسم المقبل.

ويدرس حسام عاشور موقفه الحالي من الاعتزال أو الرحيل عن النادي الأهلي، بعد رفض رينيه فايلر المدير الفني تجديد عقده مع الفريق
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