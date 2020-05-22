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رياضة

صيحة انخلعت لها قلوب المصريين.. خالد عبد العزيز يشيد بمسلسل الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حرس سلاح" صيحة انخلعت لها قلوب كل المصريين فى نفس اللحظة وتمنت أن لو عاد لها " الاختيار ".



جاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى: نعم فعلا والله معالى الوزير ..هذا كلام حق وعدل..‏‎علي قد حرقه الدم اللي حسينا بيها كلنا سيادتك إلا ان عزائنا الوحيد انهم مع الشهداء والصديقين بأذن الله تعالي غفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته..‏‎هما دول الابطال ، هما دول الفخر 
و اللي بيحصل في الحقيقه أصعب من كده بكتير..‏‎ولا الف مسلسل يجسد لحظه من الواقع رحمه الله على الشهداء ‎#ملحمة_البرث... ‏‎‎اه والله ياسياده الوزير مااظنش في حد وطني مهما كان ثباته الانفعالي منزلتش دموعه ولو علي حياء في الاختيار اليوم.

تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.
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