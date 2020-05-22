برناردو سيلفا: مانشستر سيتي لم يحسم "بعد" تأهله أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

يرى الدولي البرتغالي برناردو سيلفا جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنّ فريقه لم يحسم تأهله أمام فريق ريال مدريد الإسباني في مُسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم الانتصار ذهابًا.
وقبل توقف كرة القدم بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19"، مانشستر سيتي كان فاز في مباراة الذهاب، في ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 فبراير الماضي بهدفين مقابل هدف.
وتأجلت مباراة الإياب، التي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، نتيجة توقف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.
ومن المُتحمل أنّ تُقام مباراة الإياب والتي ستجمع بين الفريقين، على ملعب "الاتحاد"، في 7 أغسطس القادم.
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وقال برناردو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كل شيء لا يزال وارد، عندما تلعب أمام فريق مثل ريال مدريد، فلا يوجد أي شيء مؤكد على الإطلاق، لقد رأينا ذلك في السنوات الماضية".
وأضاف: "لقد حققنا أمامهم نتيجة جيدة بالفعل، تؤهلنا لـ ربع النهائي، ولكن لا يزال في انتظارنا مباراة صعبة، وسنحتاج للعب بشكل جيد أمامهم وأنّ نُحافظ على تركيزنا".
وواصل: "في السنوات الثلاث الماضية، فزنا بكل شيء في إنجلترا، في الموسم الماضي فزنا بجميع الألقاب، هذا العام فزنا بكأس السوبر وكأس الرابطة، ومازال لدينا فرصة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".
وأكمل: "ولكن دوري أبطال أوروبا هو اللقب الذي يريده النادي واللاعبون وبيب جوارديولا، نحن نعلم إنها بطولة صعبة، ولكننا سنناضل من أجلها".
وأنهى تصريحاته قائلًا: "لا يُمكنك استبعاد أي فريق يمكنه الحصول على اللقب هذا الموسم، خاصًة ريال مدريد الذي حقق اللقب في 13 مُناسبة، لا أحد لديه الخبرة التي يمتلكها لاعبو ريال مدريد في هذه المُسابقة، لذلك لا نعتقد أننا قد هزمناهم بالفعل".