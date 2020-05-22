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سيارات

أسباب توقف محرك السيارة فجأة على الطريق

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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أماني نوار
محرك السيارة هو من أهم الاجزاء التي تعتمد على فكرة عمله على الديناميكا الحرارية ويتم تحويل الطاقة الحرارية فيه  إلى طاقة حركية  ومن المعروف أن تختلف انواع المحركات بناء على كيفية توليد الطاقة الحرارية كما يعتبر محرك السيارة من المحركات ذات الاحتراق الداخلي ويتميز بسهولة التصنيع وقلة تكلفته مقارنة بالمحركات ذات الاحتراق الخارجي.

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ويعاني الكثير من قائدي السيارات إلى توقف المحرك فجأة بدون أي إنذار أثناء القيادة مما يسبب حيرة كبيرة لهم خاصة ان هناك بعض الأشخاص لا يكونوا على دراية كاملة بأسباب توقف المحرك هل هو عطل ميكانيكي او عطل إلكتروني .


الأسباب الميكانيكية .
 تعد مضخة الوقود من أهم الاجزاء التي تساعد في توقف المحرك خاصة انها تتعرض للتلف لسبب أو لأخر فعندما يحصل بها ضعف أو تلف يتوقف المحرك عن الدوران نتيجة عدم وصول البنزين إليه فقد يحصل هذا الامر بشكل مفاجئ عند ملاحظة ضعف أو مشاكل في مضخة الوقود يجب الإسراع إلى أول ورشة إصلاح سيارات .

بالنسبة لمنظم ضغط الحقن يؤدي إلى منع وصول الكمية اللازمة للحتراق وبالتالي توقف المحرك عن العمل

سنجد أن فلتر الوقود عند نهاية عمره الإفتراضي أو إنغلاقة بفعل الأوساخ يؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي للمحرك وبالتالي يؤدي إلى مشاكل  عند القيادة تؤدي إلى توقف مفاجئ للمحرك على الطريق .

اما مضخة الحقن فلها أهمية كبيرة  جدا فعندما يتوقف المحرك عن العمل فهي العنصر الرئيسي في حقن الوقود في المحرك .

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بالنسبة للأسباب الإلكترونية .
يوجد بعض الحساسات  التي قد لا توقف  عمل المحرك في بعض السيارات وتوقفه في سيارات أخرى عند تلفها وهي كالآتي :
حساس الكرنك
 حساس الكامات
الدينمو عند توقف وصول التيار الكهربائي الى مكونات السيارة بسبب تلف الدينمو قد يؤدي الى توقف المحرك عن العمل
ولكن في أغلب السيارات فمشاكل توقف المحرك بشكل مفاجئ يكون بسبب مشكلة عدم وصول الوقود إلى المحرك لهذا ننصح دائما بالبدأ بفحص طرمبة البنزين والفيوز،  لضمان السلامة لك على الطريق ولعائلتك .

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