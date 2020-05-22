AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز: لا نعارض عودة الدوري.. وهدفنا المشاركة في أبطال إفريقيا.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:15 ص
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
محمد رشاد
أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن ناديه ليست لديه مشكلة في عودة الدوري الممتاز من عدمه حال إعلان اتحاد الكرة استئناف التدريبات.


ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الجارية بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف هاني سعيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "نحن كنادي لا يوجد لدينا أي مشكلة بشأن عودة الدوري، ولم نبد اعتراضنا من البداية، وسنكون جاهزين حال عودة التدريبات في أي وقت ، ندرس موضوع الإجراءات الاحترازية، وهل التدريبات ستبدأ بشكل مجموعات وسنكون جاهزين".

وواصل: "سنعمل احتياطات لكل شىء، وسيكون هناك كشف على اللاعبين قبل عودة التدريبات ومستعدين لكل شيء، مدرب بيراميدز متواجد في مصر واللاعبين ايضًا".

استكمل: "الموسم الحالي لو كمل نريد أن نشارك في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، ونحقق الكونفدرالية وهذا هدفنا في الموسم الجديد".

أوضح: "لدينا فريق جيد ونريد أن نشارك في البطولات الذي نشارك فيها، القوام الأساسي المتواجد لدينا جيد، وسنتعاقد مع احتياجاتنا فقط، وسندخل الموسم لكي ننافس على كل البطولات".

وبسؤاله إذا عاد الدوري العام هل هناك فرصة لبيراميدز للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا؟، قال: "ككرة لا يوجد شىء مستحيل نظريًا الموضوع بعيد لأن الأهلي في الصدارة، ننافس ليس على اللقب ولكن المركز الثاني، لكي نشارك في إفريقيا، وهذا هدفنا الأساسي".

يُذكر أن الأهلي احتل المركز الأول بترتيب الدوري المصري قبل توقف النشاط الرياضي برصيد 49 نقطة، فيما احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن: أنزعج من السخرية على السوشيال ميديا بسبب أهلي

نجم دفاع بيراميدز: أزارو أصعب مهاجم واجهته.. والأهلي والزمالك في كفة واحدة ..فيديو

محمد فضل: مستعدون لعودة الدوري وننتظر قرار الدولة.. والأهلي لن يكون البطل حال إلغائه.. فيديو

ردًا على الانتقادات.. وزير الرياضة الإيطالي: البديل الوحيد إنهاء الموسم مثل فرنسا

اليو ديانج: مستعدون لاستئناف الدوري الممتاز .. أتمنى التوفيق لثلاثي الأهلي .. فيديو

بيراميدز ينوه عن رغبته في عودة بطولة الدوري.. شاهد

ترشيحاتنا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. دار الإفتاء توضح الحقيقة.. فيديو

شطة: الأهلي نادي القرن رغم أنف أي شخص

أبناء خاشقجي يصفعون أردوغان.. كيف فشلت تركيا في ابتزاز السعودية

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

ما هو شهر حق الإرث.. النقض توضح هذه الحالة

أثناء مشهد استشهاد المنسي .. أولاده يدعون الله ألا تكون النهاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا