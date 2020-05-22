بيراميدز: لا نعارض عودة الدوري.. وهدفنا المشاركة في أبطال إفريقيا.. فيديو

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، أن ناديه ليست لديه مشكلة في عودة الدوري الممتاز من عدمه حال إعلان اتحاد الكرة استئناف التدريبات.









ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الجارية بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا





وأضاف هاني سعيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "نحن كنادي لا يوجد لدينا أي مشكلة بشأن عودة الدوري ، ولم نبد اعتراضنا من البداية، وسنكون جاهزين حال عودة التدريبات في أي وقت ، ندرس موضوع الإجراءات الاحترازية، وهل التدريبات ستبدأ بشكل مجموعات وسنكون جاهزين".





وواصل: "سنعمل احتياطات لكل شىء، وسيكون هناك كشف على اللاعبين قبل عودة التدريبات ومستعدين لكل شيء، مدرب بيراميدز متواجد في مصر واللاعبين ايضًا".





استكمل: "الموسم الحالي لو كمل نريد أن نشارك في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، ونحقق الكونفدرالية وهذا هدفنا في الموسم الجديد".





أوضح: "لدينا فريق جيد ونريد أن نشارك في البطولات الذي نشارك فيها، القوام الأساسي المتواجد لدينا جيد، وسنتعاقد مع احتياجاتنا فقط، وسندخل الموسم لكي ننافس على كل البطولات".





وبسؤاله إذا عاد الدوري العام هل هناك فرصة ل بيراميدز للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا؟، قال: "ككرة لا يوجد شىء مستحيل نظريًا الموضوع بعيد لأن الأهلي في الصدارة، ننافس ليس على اللقب ولكن المركز الثاني، لكي نشارك في إفريقيا، وهذا هدفنا الأساسي".



