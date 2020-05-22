حقيقة رحيل رجب بكار وعمر جابر عن بيراميدز.. فيديو

كشف هاني السعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز حقيقة تلقي رجب بكار نجم الفريق لعروض من أجل الرحيل عن الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد هاني السعيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن النادي لم يتلق أي عروض لضم رجب بكار خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه لاعب مميز ومن الركائز الأساسية للفريق.
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وأضاف أن الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي لضم عمر جابر خلال الفترة الحالية وأن كل ما يتردد عبر وسائل الإعلام غير صحيح.
أما بشأن عقد جلسات مع اللاعبين لتخفيض العقود خلال الفترة الحالية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا فأكد أن النادي لم يعقد أي جلسات مع اللاعبين من أجل تخفيض الأجور.
وأضاف أن عقب انتهاء أزمة كورونا سيتأثر كل شىء بالنسبة لكرة القدم.