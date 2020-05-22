AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة رحيل رجب بكار وعمر جابر عن بيراميدز.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:58 ص
عمر جابر
عمر جابر
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف هاني السعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز حقيقة تلقي رجب بكار نجم الفريق لعروض من أجل الرحيل عن الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد هاني السعيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن النادي لم يتلق أي عروض لضم رجب بكار خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه لاعب مميز ومن الركائز الأساسية للفريق.


وأضاف أن الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي لضم عمر جابر خلال الفترة الحالية وأن كل ما يتردد عبر وسائل الإعلام غير صحيح.

أما بشأن عقد جلسات مع اللاعبين لتخفيض العقود خلال الفترة الحالية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا فأكد أن النادي لم يعقد أي جلسات مع اللاعبين من أجل تخفيض الأجور.

وأضاف أن عقب انتهاء أزمة كورونا سيتأثر كل شىء بالنسبة لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم بيراميدز

بعد التعاقد مع أحمد فتحي .. بيراميدز يوضح مصير عمر جابر ورجب بكار.. فيديو

بيراميدز يوضح حقيقة رحيل عمر جابر والشناوي وتخفيص عقود اللاعبين

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات ضم عمر جابر والصفقة التبادلية مع بيراميدز

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عمر جابر وأزمة أسعار اللاعبين.. فيديو

اخبار نادي الزمالك.. أزمة مستحقات جديدة.. خناقة بين أيمن حافظ ومرتضى منصور وراء الإطاحة به

ترشيحاتنا

أرملة الشهيد أحمد منسي: بكيت وأنا بتابع المسلسل.. فعلا الشوف غير السمع

تعليق ياسمين عبد العزيز على تجسيد أحمد العوضي دور هشام عشماوي في الاختيار.. فيديو

تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا بمصر.. فيديو

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين