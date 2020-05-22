حقيقة رحيل رجب بكار وعمر جابر عن بيراميدز.. فيديو

لم يعقد أي جلسات مع اللاعبين من أجل تخفيض الأجور.

أما بشأن عقد جلسات مع اللاعبين لتخفيض العقود خلال الفترة الحالية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا فأكد أن النادي