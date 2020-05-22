خالد مغربي "دبابة" يتصدر تويتر بعد إذاعة الحلقة الـ 28

خالد مغربي (دبابة)— |RànôSh| 💜 (@Oz3etelm3lmen) May 22, 2020
ربنا يرحم شهداء الوطن 😥💔#ملحمة_البرث #رجالة_منسى pic.twitter.com/WCx5IwAd4s
قالو إيه عالينا دول وقالو إيه؟— Amira Ali الاثارجيه ♥️👑 (@AmiraAl82508446) May 22, 2020
منسي بقي اسمه الاسطوره ،إيه ، من أسوان للمعموره وقالو إيه؟
شبراوي وحسنين عرسان
قالو نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان..
خالد مغربي دبابة
بطل وجنبه احناا غلابه..
العسكري علي من الشجعان
مات راجل وسط الفرسان..#ملحمه_البرث 🇪🇬#منسي_بقي_اسمه_الاسطورة ❤️🇪🇬 pic.twitter.com/YCvFvAhTWf
جنازة النقيب خالد مغربي (الدبابة)— سقراط (@therealsadek9) May 21, 2020
بمدينة طوخ بالقليوبية
Egyptian mourners carry the coffin of Khaled al-Maghraby, one of the military personnel killed in an attack on an army checkpoint south of the city of Rafah a day earlier, during the funeral in the city of Toukh. pic.twitter.com/ktHBgGx7zt
ضحكة من الجنة— سعيد المصري (@saeedbadran17) May 21, 2020
خالد مغربي دبابة
#شهداء_الوطن pic.twitter.com/73LJZnTi5C