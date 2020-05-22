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أخبار البلد

خالد مغربي "دبابة" يتصدر تويتر بعد إذاعة الحلقة الـ 28

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر "خالد مغربي" موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض أحداث الحلقة ال ٢٨ من مسلسل الاختيار، وذلك بعد أن تم عرض ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي وكان خالد مغربي احد الضباط الذين قد استشهدوا في ملحمة بئر البرث وكان يلقبه زملائة والجنود بال"دبابة" بسبب شراسته في المعارك وأن لا شيء يقف أمامه لجسارته وشجاعته.




جاءت تعليقات و احتفال رواد تويتر كالاتى: كاسحة الألغام .. يمكن كلنا واحنا بنسمع أغنية الصاعقة الشهيرة كنا بنسأل نفسنا
من هوالشهيد بإذن الله خالد مغربي؟ .. وليه سموه دبابة؟ومن أطلق عليه الإسم .. الشهيد بطل نقيب خالد مغربي من شباب كتيبه103صاعقه
ورغم رتبته الصغيره لحداثه سنه .. لكنه كان قيمه وقامه كبيره جدا..البطل الشهيد خالد مغربي دبابه. استشهد بعد فرحه ب 4 شهور ومشفش ابنه خالد ..الله يرحمه فى جنة الخلد ..وربنا يبارك فى ابنه خالد.

شهيد مقاتل خالد مغربي الشهير بـ«خالد دبابة  من خير اجناد الارض  اخر نفس بيحمي ارض الاجداد عشان يفضل عالمنا مرفوع وعشان احنا نفضل  رافعين راسنا واحنا عنينا في السماء وبنقول تحيا مصر وشعار شهداء الوطن اموت اعيش ميهمنيش اموت ياامي ماتبكيش راح اموت علشان بلدي تعيش و ميدخلش مصر خسيس.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار على عدة قنوات فضائية، ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.
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