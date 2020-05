خالد مغربي "دبابة" يتصدر تويتر بعد إذاعة الحلقة الـ 28

جاءت تعليقات و احتفال رواد تويتر كالاتى: كاسحة الألغام .. يمكن كلنا واحنا بنسمع أغنية الصاعقة الشهيرة كنا بنسأل نفسنا

من هوالشهيد بإذن الله خالد مغربي؟ .. وليه سموه دبابة؟ومن أطلق عليه الإسم .. الشهيد بطل نقيب خالد مغربي من شباب كتيبه103صاعقه

ورغم رتبته الصغيره لحداثه سنه .. لكنه كان قيمه وقامه كبيره جدا.. البطل الشهيد خالد مغربي دبابه. استشهد بعد فرحه ب 4 شهور ومشفش ابنه خالد .. الله يرحمه فى جنة الخلد .. وربنا يبارك فى ابنه خالد.

شهيد مقاتل خالد مغربي الشهير بـ«خالد دبابة من خير اجناد الارض اخر نفس بيحمي ارض الاجداد عشان يفضل عالمنا مرفوع وعشان احنا نفضل رافعين راسنا واحنا عنينا في السماء وبنقول تحيا مصر وشعار شهداء الوطن اموت اعيش ميهمنيش اموت ياامي ماتبكيش راح اموت علشان بلدي تعيش و ميدخلش مصر خسيس.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار على عدة قنوات فضائية، ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

جنازة النقيب خالد مغربي (الدبابة)

بمدينة طوخ بالقليوبية

Egyptian mourners carry the coffin of Khaled al-Maghraby, one of the military personnel killed in an attack on an army checkpoint south of the city of Rafah a day earlier, during the funeral in the city of Toukh. pic.twitter.com/ktHBgGx7zt