سعر ومواصفات تويوتا راش toyota rush في مصر .. صور

طرحت شركة تويوتا سيارتها الجديدة متعددة الاستخدامات تويوتا راش toyota rush والتي تعد واحدة من السيارات الرياضية العملية التي تهدف لمواكبة نمط المعيشة.





تويوتا راش toyota rush بتصميم آيروديناميكي، فيجمع المظهر الجانبي بين التصميم الديناميكي والرحابة، أما الشبك الأمامي فتعبر مقدمة السيارة عن مظهرها القوي الواسع، في حين تُضفي الأجزاء المطلية بالكروم انطباعا بالجودة العالية.



وتتميز السيارة تويوتا راش toyota rush من الداخل بالعدادات المشتركة، وتتضمن لوحة العدادات عداد السرعة، وعداد دورات المحرّك مميّزين بقرصيهما الأنيقين المطليين بالكروم كما يوجد بها تدريجات ثلاثية الأبعاد تعزّز قابلية الرؤية لتوفير معلومات القيادة الضرورية بنظرة سريعة.

وتتميز السيارةبتصميم آيروديناميكي، فيجمع المظهر الجانبي بين التصميم الديناميكي والرحابة، أما الشبك الأمامي فتعبر مقدمة السيارة عن مظهرها القوي الواسع، في حين تُضفي الأجزاء المطلية بالكروم انطباعا بالجودة العالية.وتتميز السيارةمن الداخل بالعدادات المشتركة، وتتضمن لوحة العدادات عداد السرعة، وعداد دورات المحرّك مميّزين بقرصيهما الأنيقين المطليين بالكروم كما يوجد بها تدريجات ثلاثية الأبعاد تعزّز قابلية الرؤية لتوفير معلومات القيادة الضرورية بنظرة سريعة.





كما يوجد بالسيارة تويوتا راش toyota rush شاشة عرض المعلومات المتعددة في منتصف العدادات لتعرض كفاءة استهلاك الوقود جنبًا إلى جنب مع مؤشر اقتصاد على شكل شريط.



تويوتا راش toyota rush متاحة بنظام تكييف الهواء التلقائي يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل المقصورة، وذلك من أجل قيادة ممتعة سواء كان الجو في الخارج حارًا أو باردًا، كما يوجد مكيّف هواء خلفي، بحيث يكون نظام التبريد الخلفي المدمج في السقف محققًا لمزيد من الراحة في المقاعد الخلفية، ولكي تكون الرحلة مريحة لجميع المتواجدين في السيارة.





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