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أخبار العالم

مستشار ترامب لشئون الأمن القومي: "الصحة العالمية" خذلت العالم خلال جائحة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:01 ص
ا ش ا
 قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين "إن منظمة الصحة العالمية خذلت العالم خلال جائحة فيروس كورونا المسجد، مشككا في قدرتها على إصلاح شأنها".

وأضاف أوبراين - وفقا لما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "المنظمة يجب أن تصبح مختلفة تماما عما كانت عليه خلال العقد الماضي لاستعادة دعم وثقة الولايات المتحدة".. واتهم المنظمة بالفساد الإداري والانحياز السياسي للصين بشكل جعلها "خطرة وغير مفيدة" خلال أزمة كورونا العالمية، على حد تعبيره.

وفي ما يتعلق بالتمويل الأمريكي للمنظمة الذي جمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أوبراين "إن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ستوجه إلى دعم مشاريع الصحة العامة بشكل مباشر عبر العالم، كبناء مستشفيات ودعم المنظمات غير الحكومية، كالصليب الأحمر وأطباء بلا حدود".

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