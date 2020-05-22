تظاهرات احتجاجية للأطباء بباريس على ظروف العمل..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تظاهر مئات الأشخاص من بينهم ممرضون أمام مستشفى الأطفال روبير دوبريه في باريس، وهم يقرعون أوعية طبخ معدنية، تعبيرا عن احتجاجهم.
ويطالب المحتجون بتحسين الأجور، معربين عن تخوفهم من الممارسة الصعبة لعملهم اليومي المثقل بحمل فوق طاقتهم من جهة، والخشية من أن تنتقل لهم عدوى وباء كورونا من جهة أخرى.
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وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 28 ألفا و 215 وفاة وسجلت فرنسا أمس 110 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ما يعكس التراجع المتواصل في حصيلة الوفيات اليومية في فرنسا.
وقالت وكالة الصحة العامة في فرنسا إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 144163 حالة بزيادة 318 خلال الـ 24 ساعة الماضية.