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أخبار العالم

تراجع جديد.. فرنسا تسجل 83 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 21/مايو/2020 - 07:38 م
فرنسا تسجل 83 وفاة
فرنسا تسجل 83 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 28 ألفا و 215 وفاة.

وسجلت فرنسا أمس 110 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ما يعكس التراجع المتواصل في حصيلة الوفيات اليومية في فرنسا.

وسجلت فرنسا الثلاثاء 217 وفاة و131 الاثنين، على مدار اليومين الماضيين، لتسجل اليوم تراجعا جديدا.

وقالت وكالة الصحة العامة في فرنسا إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 144163 حالة بزيادة 318 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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