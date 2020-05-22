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أخبار العالم

قطر تدعم تركيا بـ10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:57 ص
قطر تدعم تركيا بـ
قطر تدعم تركيا بـ 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة
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رويترز
ذكر البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أنه تلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر الأربعاء الماضي.

وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق، أنه أبرم عقدا لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات ودعم الليرة التركية.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين بتوسعة خطوط مبادلة قائمة حاليا، كما أنها توجهت إلى المملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط.

ووصلت العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا.
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