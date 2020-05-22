AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق تاكسي

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:41 ص
بصق عليه راكب مصاب
بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق
Advertisements
هدير علاء
لقي سائق سيارة أجرة بريطاني في الحادية والستين من عمره حتفه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن بصق عليه راكب وأخبره بأنه مصاب بـ"كورونا" خلال مشادة نشبت بينهما بسبب الأجرة، والتي كانت تُقدر قيمتها بحوالي 9 جنيهات إسترلينية.

وكشفت عائلة السائق المتوفى "تريفور بيل" مؤخرًا عن أن الراكب قال له بعد أن بصق عليه أثناء المشادة: "أنا مصاب بفيروس كورونا.. والآن أنت أيضًا أصبحت مصابًا".


وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "بيل" أصيب بالمرض بعد هذه الواقعة، وتوفي وحيدًا بمستشفى لندن الملكي في إنجلترا، ولم يتم السماح لأكثر من 20 شخصًا بحضور جنازته بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.

وتحدثت شريكة حياته وأم أبنائه الثلاثة "كيلي إسكولانت" عن ألمها إثر فقدانها لـ"بيل" بعد أن ظلا جنبًا إلى جنب طيلة 28 عامًا، وقالت في تصريح لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية إنها مازالت لا تفهم كيف يمكن لأي شخص إيذاء آخر بمثل هذه الطريقة؛ وأكدت أن "بيل" كان حريصًا على اتباع كافة إجراءات الوقاية أثناء عمله قبل هذه الواقعة.

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإن الراكب سارع بمغادرة سيارة الأجرة ولاذ بالفرار بعد أن بصق على السائق، الذي قام في أعقاب ذلك بإبلاغ الشرطة بشأن الواقعة.


يشار إلى أن "بيل" كان قد توقف عن العمل عقب هذه الواقعة مباشرة، وبعد مضي أربعة أيام بدأت أعراض فيروس "كورونا" تظهر عليه، وتدهورت حالته على مدار الأيام التالية وكان يعاني من صعوبة في التنفس، ونُقل في وقت لاحق إلى المستشفى؛ وفي اليوم التالي، وضعه الأطباء في غيبوبة مستحثة طبيًا.

لكن الفيروس أودى بحياته في نهاية المطاف بعد أيام من عيد ميلاده الحادي والستين.
بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق تاكسي
بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق تاكسي
بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق تاكسي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرد راكبة من طائرة لاعتراضها على سعال وبصق مسافر .. فيديو

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

في ظل أزمة كورونا.. مسافرة تثير الذعر على متن قطار بهذا التصرف |شاهد

كرست حياتها لعملها.. كورونا ينهي حياة ممرضة أصيبت بالعدوى قبل تقاعدها بـ 3 أيام

ادعاء الموت.. أغرب حيلة للفرار من الشرطة بعد خرق قواعد الحظر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبناء خاشقجي يصفعون أردوغان.. كيف فشلت تركيا في ابتزاز السعودية

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

الحكومة تنفي بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة

أرملة الشهيد خالد مغربي: فخورة بزوجي وما قدمه من تضحيات وبطولات.. فيديو

الحكومة تنفي إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة

لقطات ترصد انهيار السدود فى أمريكا وغرق المنازل .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصق عليه راكب مصاب بسبب الأجرة.. كورونا يودي بحياة سائق تاكسي

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها

بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل البسكويت بالقرفة