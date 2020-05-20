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منوعات

فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:52 م
كورونا يحرم 5 أطفال
كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة والدتهم
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هدير علاء
في واقعة مأساوية، فقد خمسة أطفال والدهم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن أودى مرض السرطان بحياة والدتهم منذ نحو ستة أعوام.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الأربعاء، أن الأب "ميجيل بلانجكا" وهو في الأساس من الفلبين لكنه كان يقيم منذ فترة طويلة بمدينة "كيلدير" في أيرلندا، توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 55 عامًا بعد صراع مع فيروس "كورونا" في وحدة العناية المركزة لمدة 41 يومًا؛ والآن أصبح على أطفاله مواجهة الحياة بدون أب أو أم.


جدير بالذكر أنه بعد انتشار قصة معاناة الأطفال الخمسة، قام العديد من فاعلي الخير بجمع أكثر من 13 ألف جنيه إسترليني في غضون أربعة أيام فقط في محاولة لمساعدة الأطفال، الذين أصبحوا في رعاية خالتهم "فيلي مور".

وكانت "مايكي"، الابنة المراهقة لـ"بلانجكا"، قد شاركت مؤخرًا منشورًا نعت فيها والدها الراحل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "لقد حاربت المرض جيدًا يا أبي.. شكرًا لك على كل شئ.. نحبك وسنفتقدك".

وتوجهت الفتاة في الوقت ذاته بالشكر لفاعلي الخير الذين جمعوا ذلك المبلغ بهدف مساعدتها وأشقائها، كما أشادت بمن ساهموا في إنشاء صفحة جمع التبرعات عبر الإنترنت؛ وأعربت عن امتنانها حيال الدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه هي وإخوتها باستمرار.


ولاقى منشور "مايكي" تفاعلًا من قبل العديد من الرواد، الذين أعربوا عن تعاطفهم مع عائلتها وحثوها على أن تظل قوية؛ حتى أن أحد الرواد علق قائلًا: "أنتِ الآن مصدر قوة أشقائك.. ولتعلمي أنكِ لستِ وحدك.. نحن هنا من أجلك".
فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان
فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان
فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان
فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان
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