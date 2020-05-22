التعليم في أسبوع | تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وإعلان الجداول الجديدة .. وفاة 4 معلمين بالجيزة والمطرية بسبب كورونا..ظهور نتائج الأبحاث.. وفتح باب التقديم في المدارس اليابانية

طلاب أولى و2 ثانوي يختتمون امتحاناتهم .. والوزير: إعلان النتيجة بعد العيد

ظهور نتائج الأبحاث على منصة ادمودو ومعظمها 100/100

بـ امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 21 يونيو









حيث أنهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم الالكترونية التي ادوها إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل بسبب ازمة كورونا .





و أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد استمرت هذه الامتحانات الإلكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتي ٢٠ مايو .





وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.





وأخيرا اختتم وزير التربية والتعليم قائلا : سوف نعلن النتائج بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.





وشهد هذا الاسبوع ايضا ، انتهاء مهلة تسليم ابحاث طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي الالكترونية والورقية ، و بدأت منصة edmodo في إظهار نتيجة تقييم أبحاث بعض طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، وذلك بشكل إلكتروني على حساب الطالب المسجل على المنصة.





وقد ظهرت نتيجة الابحاث لبعض الطلاب في شكل 100/100 ، و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتيجة الأساسية الخاصة بـ المشروعات البحثية التي يتم على أساسها تقييم طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 أعدادي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تظهر للطلاب على منصة edmodo لا تقاس بالدرجات، ولكنها تكون بمقياس مقبول أو غير مقبول Pass/Fail.





وتعليقا على ظهور نتيجة تقييم الأبحاث لبعض الطلاب في شكل 100/100، قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن هذا الشكل الذي ظهر للبعض يساوي أن البحث مقبول، فالنتيجة الأساسية بالنسبة إلى الوزارة هي مقبول أو غير مقبول.





وخلال الاسبوع نفسه .. أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا نعت خلاله المعلمين الذين وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا.





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وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيانها أن هؤلاء المعلمين المتوفين هم:

- محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية.

- حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور.

- عبد اللطيف سعيد إمام بمدرسة الشهيد على نجم.

وحالة وفاة أخرى متأثرة بضغط الدم، وهي:

- إيمان الحسيني محمد بمدرسة الشهيد على نجم





وقال البيان : تتقدم وزارة التربية والتعليم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم، أيًا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستتواصل مع اهل المتوفين لتقديم العزاء والمساعدة وستكثف من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس.





ومن ناحية أخرى .. اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا الاسبوع جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020.





ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.





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وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.









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وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.





ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.





وخلال نفس الاسبوع .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg





وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.





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وبشأن الثانوية العامة .. أ علن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 21 يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن مسبقا والذي كان مقررا 7 يونيو؛ وذلك لأكثر من سبب أهمها هو سلامة الطلاب، مُوضحًا أنه يتم العمل على إحكام إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم تعديل جدول الامتحانات بترحيل موعد الامتحان إلى الساعة 10 صباحًا، مُشددًا على ضرورة الحضور المُبكر للطلاب نظرًا لوجود إجراءات استعداد قبل دخولهم للجنة.



ولفت الوزير إلى أن الطلاب سيدخلون اللجنة في طابور متباعد (مسافة 2 متر)، وسيتم توزيع الكمامات عليهم قبل دخول المدرسة، والخضوع للمسح الحراري قبل دخول المبني المدرسي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إجراء تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات يوميًا، وجميع مقرات لجان السير بصفة يومية، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات.



وأوضح الوزير أن التحرك للأدوار سيكون في الساعة الثامنة ونصف وفقا للوحات إرشادية، وسيقوم المُلاحظ بالتأكد من قيام الطالب بتعقيم اليدين ولبس الكمامة بطريقة صحيحة، وفي حالة عدم الملاءمة الصحية، وتم اكتشاف ارتفاع في درجات الحرارة لأحد الطلاب، يتم طلب سيارة إسعاف، والنقل إلى المستشفى المُختص وإعداد تقرير بذلك، يُثبت في محضر باللجنة، مضيفا أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق حجر صحي في أي منطقة في مصر، والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة بناء على التقرير الطبي.



ولفت الوزير إلى أنه في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يُعرض الأمر على المسئول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه وفقًا للتقرير الطبي، وفي حالة الخروج يُنقل بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى، وبالنسبة للطالب الذي سيتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا لن يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبا، وذلك لضرورة وجود وقت كاف للكشف على الهاتف المحمول والتأمين الصحي قبل دخول المبني.



وأوضح الدكتور طارق شوقي أن أي طالب لم يؤد الامتحان لظرف قهري مثل حجر صحي أو إصابة، يدخل الدور الثاني ويُعتبر امتحان دور أول ويُسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يُحدد موعده لاحقًا. و اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :

الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاء الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية

و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة للمديريات ، بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة للمديريات ، بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب ، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية.

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حيث أوصت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته لجميع المديريات التعليمية بأنه في ضوء موافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21 يونيو 2020 ، وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب ، لابد من الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام التام على كافة المستويات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا

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كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تستعد المديريات لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة ورقية من قرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية ، بالاضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا ، وذلك لاعتبارها اوراق امتحانية رسمية ، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم اعلان نتائج العام الدراسي أسوة بما هو متبع كل عام ، للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وتعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا بعد الانتهاء من التقدير الالكتروني.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي على مدار الأسبوع .