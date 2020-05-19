بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس

بدأت منصة edmodo في إظهار نتيجة تقييم أبحاث بعض طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، وذلك بشكل إلكتروني على حساب الطالب المسجل على المنصة.
وقالت الصفحة الرسمية لـ منصة edmodo على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تظهر نتيجة ابحاث طلاب المدارس تباعا للطلبة فور تقييم المدرس للبحث".
ويمكن متابعة نتيجة المشروع البحثي للطالب من خلال الدخول على حساب الطالب على منصة edmodo ، ثم متابعة ايقونة التقييم الموجودة بجانب البحث الذى تم رفعه على منصة ادمودو التعليمية .
أما إذا كان الطالب التزم بتسليم المشروع البحثي الخاص به ورقيا وليس إلكترونيا، فهنا تجب متابعة النتيجة في المدرسة.