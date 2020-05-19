AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:05 م
منصة edmodo
منصة edmodo
Advertisements
ياســــمين بدوي
بدأت منصة edmodo في إظهار نتيجة تقييم أبحاث بعض طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، وذلك بشكل إلكتروني على حساب الطالب المسجل على المنصة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ منصة edmodo على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تظهر نتيجة ابحاث طلاب المدارس تباعا للطلبة فور تقييم المدرس للبحث".

ويمكن  متابعة نتيجة المشروع البحثي للطالب من خلال الدخول على حساب الطالب على منصة edmodo ، ثم متابعة ايقونة التقييم الموجودة بجانب البحث الذى تم رفعه على منصة ادمودو التعليمية .


أما إذا كان الطالب التزم بتسليم المشروع البحثي الخاص به ورقيا وليس إلكترونيا، فهنا تجب متابعة النتيجة في المدرسة.

وكانت أوضحت وزارة التربية في خطاب أرسلته للمديريات، أن معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز).

وتتولى لجان التقدير إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".

بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس
بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس
بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس
بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس
بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

كل ما تريد معرفته عن إجراءات تصحيح وتقييم أبحاث طلاب المدارس

التعليم : تجهيز قائمة بأسماء الطلاب أصحاب الأبحاث المتطابقة .. وتعليق نتيجتهم لحين اتخاذ اللازم

المدارس تستعد لاستلام الأبحاث.. منح الطالب ما يثبت انتهاء عملية التسليم بمدرسته.. فرق خماسية من المعلمين للتصحيح.. والتقييم بـ اجتياز أو عدم اجتياز.. وتعليق نتائج أصحاب المشروعات المتطابقة

تعليم الوادى الجديد: استلام المشروع البحثي دون مصروفات 9 مايو

التعليم تحذر المديريات: ممنوع تداول تفاصيل تصحيح أبحاث الطلاب على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بنته كانت معايا في الفصل.. أحمد الفيشاوي ينعى الشيخ صالح كامل بكلمات مؤثرة

حارس بيراميدز يتلقى صدمة موجعة من الأهلى

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان.. فيديو وصور

اقتربوا من التعافي.. نقل 10 مصابين بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

بعد ظهوره فى الاختيار.. خالد دبابة استشهد بعد زواجه بشهور ولم ير ابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك