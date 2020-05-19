بالصور.. منصة edmodo تعلن نتيجة تقييم الأبحاث لطلاب المدارس

بدأت منصة edmodo في إظهار نتيجة تقييم أبحاث بعض طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، وذلك بشكل إلكتروني على حساب الطالب المسجل على المنصة.





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تظهر نتيجة ابحاث طلاب المدارس تباعا للطلبة فور تقييم المدرس للبحث". وقالت الصفحة الرسمية لـ منصة edmodo على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "





ويمكن متابعة نتيجة المشروع البحثي للطالب من خلال الدخول على حساب الطالب على منصة edmodo ، ثم متابعة ايقونة التقييم الموجودة بجانب البحث الذى تم رفعه على منصة ادمودو التعليمية .





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أما إذا كان الطالب التزم بتسليم المشروع البحثي الخاص به ورقيا وليس إلكترونيا، فهنا تجب متابعة النتيجة في المدرسة.





وكانت أوضحت وزارة التربية في خطاب أرسلته للمديريات، أن معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز).



وتتولى لجان التقدير إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".



