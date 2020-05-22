أهم الأخبار: اتصال بين السيسي ونظيريه الأردني والعراقي.. حقيقة علاج كورونا بقصر العيني.. عودة الطقس الربيعي

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس الربيعي.. والقاهرة تتراجع 11 درجة غدا

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، بعد الموجه الحارة التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الجاري، ليعود الطقس إلى حالته الربيعية المعتدلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، السبت، ليكون مائل للحرارة.. مزيد من التفاصيل هنا





تحليل كورونا دليفري..هل تقدم وزارة الصحة خدمة إجراءpcr بالمنازل.. الوزراء يجيب

نفى المركز الإعلامي بـ مجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم خدمة إجراء تحليل.. مزيد من التفاصيل هنا





ارتكازات أمنية وانتشار قوات التدخل السريع.. الداخلية تستعد لتأمين المواطنين فى العيد

شهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعدادًا لتأمين المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك. شملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية.. مزيد من التفاصيل هنا





تعرف على رد فعل أرملة الشهيد أحمد المنسي بعد عرض واقعة البرث في الاختيار

تصدر مسلسل "الاختيار" قائمة مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية بعد عرض الحلقة الـ 28، واستشهاد العقيد أحمد المنسي في واقعة "البرث". قالت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق.. مزيد من التفاصيل هنا

الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟ بمجرد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الأختيار وإبراز الدور البطولي لجميع رجال كمين البرث والكتيبة 103 بقيادة الشهيد أحمد المنسي ابن محافظة الشرقية سادت حالة من الفخر ممزوجة بالحزن بين أوساط الشارع المصري وخصوصا لما شاهدوه من شجاعة وبسالة لأبطال القوات المسلحة في صد التكفيريين... مزيد من التفاصيل هنا

لأول مرة منذ 1990.. الصين تتخلى عن أهداف النمو الاقتصادي بسبب كورونا تخلت الصين عن تحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عقود بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج في افتتاح جلسة البرلمان اليوم "لم نقم بتحديد هدف للنمو الاقتصادي هذا العام.. مزيد من التفاصيل هنا

مسلسل الاختيار .. الأندية المصرية تقدم عضوية ذهبية لأسر الشهداء تمجيدا لبطولاتهم زادت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الاختيار مشاعر تقديم العرفان والاعتراف بفضل شهداء الجيش في حماية والدفاع عن أرض الوطن ضد الإرهاب الغاشم . ولذا قامت مجموعة من الأندية المصرية بإهداء عائلة العقيد أركان حرب أحمد منسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة العضوية الشرفية بالنادي تقديرًا لجميل لن يستطيع ردّه.. مزيد من التفاصيل هنا



