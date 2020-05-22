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محافظات

الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:16 ص
محمد طلعت السباعي
محمد طلعت السباعي
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محمد الطحاوي

بمجرد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الأختيار وإبراز الدور البطولي لجميع رجال كمين البرث والكتيبة 103 بقيادة الشهيد أحمد المنسي ابن محافظة الشرقية سادت حالة من الفخر ممزوجة بالحزن بين أوساط الشارع المصري وخصوصا لما شاهدوه من شجاعة وبسالة لأبطال القوات المسلحة في صد التكفيريين.

 

وخلال الحلقة ظهر الدور البطولي للنقيب محمد طلعت السباعي ابن محافظة الشرقية والناجي الوحيد من موقعة البرث هو وجميع أفراد الكمين في صد الإرهابيين ومنعهم من الاستيلاء على الموقع ، حيث يعد السباعي هو الناجي الوحيد من الموقعة.

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فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد أبرز المعلومات عن البطل ابن محافظة الشرقية وتحديدا قرية بهنيا بمدينة ديرب نجم .

 

محمد طلعت السباعي من مواليد قرية بهنيا التابعة لمركز  ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية تخرج في يوليو ٢٠١٤ من الكلية الحربية واستلم مهام عمله في العريش في الكتيبة ١٠٣ صاعقة.

 

تتلمذ البطل علي يد القائد رامي حسانين، ومن بعده الشهيد أحمد منسي وخدم معه فترة كبيرة وأنتقل معه الي كمين البرث .

 

أصيب "السباعي" بطلقات وشظايا عديدة خلال تعامله مع التكفيريين هو وزملاؤه من أفراد الكمين ولكنه ظل صامدا حتى تلقى إصابة في كف يده فانفصلت شرايينها وأصابع كفه إلا أنه استمر في المقاومة حتى أصيب بتهتك في الأذن ونزيف مستمر.

 

وخلال المعركة ظل البطل "محمد السباعي" يدافع من أجل منع التكفيريين الوصول إلى الكمين رغم إصابته الشديدة وبالفعل نجح بصورة كبيرة في منعهم من الوصول إلى جثث الشهداء والمصابين من أبطال الكمين وظل يلقي القنابل اليدوية على التكفيريين إلى أن فقد الوعي.

الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟
الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟
الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟
الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟
الناجي الوحيد من موقعة البرث.. من هو؟
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