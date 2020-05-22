تابعنا مسلسل الاختيار وشوفنا ولادنا.. أسر شهداء كمين البرث يتحدثون عن تضحيات الأبطال

بالدموع والفرح معا، شاهد أهالي شهداء كمين البرث بشمال سيناء الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التى أذيعت اليوم، مثلهم مثل باقى أبناء الشعب المصرى وتفاعلوا بشدة مع حلقة اليوم من المسلسل عندما رأوا بطولات وتضحيات رجال المنسى فى الدفاع عن أرض سيناء واستبسالهم للحفاظ على أرض مصر .
"يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أمك كل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع"، بهذه الكلمات تحدثت الحاجة فاطمة الزهيري والدة الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.
وتابعت والدة الشهيد : " مسلسل "الاختيار" خلاني أشوف علي اكلمه واقوله بطل يا على فخوره بيك يا قلب امك ، انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله" .
وأضافت" علي كان طيب وحنين اوى عليا، وقبل استشهاده كلمنى وقالى ادعيلى يا امى نفسى اموت شهيد ولما اموت افرحى بابنك وافتخرى بيه وانه مات راجل مش هكون اغلى من اللى راحوا يا أمى".
يذكر أن دور الشهيد ظهر في الحلقات الاخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ انفاسه فقد اصيب بأكثر من ٥٠ طلقه بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشق لمصر وترابها وتمنى الشهادة ونالها.
تابعت أسرة الشهيد البطل النقيب أحمد محمد حسانين شهيد معركة البرث في أجواء وطنية ملتهبة تتخللها الدموع التي تذرفها العيون حزنا وفخرا بأبناء مصرنا الغالية الذين قدموا أرواحهم فداء ليعيش وطنهم حرا أبيا.
وتجمعت الأسرة داخل فناء المنزل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يرصد بطولات شهداء الجيش المصري الذين دافعوا بدمائهم عن أراضي سيناء الغالية.
وهذه المعركة هي التي استشهد فيها نجل الأسرة البطل النقيب أحمد حسانين ابن مركز الباجور بمحافظة المنوفية الذي شيعت جنازته في مشهد مهيب بكي فيه جميع الحاضرين.
يذكر أنه قد وقع هجوم من التكفيريين بشمال سيناء علي مربع البرس والذي استشهد فيه العديد من أبطال الجيش المصري.
"على أد الوجع ما تعبنا يا بنى على أد مانا فخور بيك زى ما مصر كلها فخورة بيك، وأنا بشوف دورك فى مسلسل الاختيار ورجولتك بزداد سعادة بيك ؛ عشت شجاع ومت شجاع وزى ما قالوا فى الأغنية "العسكرى على من الشجعان انت كنت كده يا على وكنت أطيب قلب وأحن قلب يا بنى"..بهذه الكلمات تحدث الحاج على والد الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية .
حيث قال "مسلسل الاختيار خلاني أشوف علي وكأنه قدامى شفت بطولته وشجاعته وكل شوية حد من البلد يكلمنى شفنا علي وبطولته ابنك بطل"، وتابع: "أيوة ابنى بطل وكل زمايله أبطال، هم سواء فى الجنة ربنا يرحمهم جميعا".
يذكر أن دور الشهيد ظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ أنفاسه فقد أصيب بأكثر من ٥٠ طلقة بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشقا لمصر وترابها وتمنى الشهاده ونالها.
أكدت المهندسة "ندي حسن" أرملة الشهيد نقيب أحمد الشبراوي ابن محافظة الشرقية أنها فخورة بمسلسل الاختيار والدور البطولي الذي قام به زوجها في مواجهة التكفيريين هو وزملائه الأبطال، والدفاع عن الوطن ضد أعدائه.
واستكملت زوجة الشهيد في حديثها لموقع صدي البلد أن هذا العمل الدرامي نقل الدراما من الإسفاف إلي تقديم محتوى ذي قيمة ويترك علامة للأجيال القادمة.
وأشارت إلي أنها حرصت علي متابعة مسلسل الاختيار رغم أن دور زوجها لم يظهر إلا في منتصف حلقات المسلسل وهذا طبيعي لأن المسلسل يتحدث عن حياة الشهيد أحمد المنسي، وأضافت أن زوجها الشهيد كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالبطل أحمد المنسي داخل الكتيبة 103 وخارجها.
وأوضحت المهندسة "ندي" أنها تابعت حلقة اليوم بكل تركيز وفخر، مؤكدة أنها كانت فخورة جدا بما قام به زوجها الشهيد في مواجهة التكفيريين والدفاع عن أرض سيناء الحبيبة، وأن حلقة اليوم تجسيد لما قام به جميع أبطال الكتيبة 103 في موقعة البرث.
واختتمت زوجة الشهيد أنها فخورة بجيش مصر وجميع رجاله لما يقدمونه من تضحية للدفاع عن أمن واستقرار الوطن داعية الله أن يحفظ جميع جنود وقادة قواتنا المسلحة.