تابعنا مسلسل الاختيار وشوفنا ولادنا.. أسر شهداء كمين البرث يتحدثون عن تضحيات الأبطال

بالدموع والفرح معا، شاهد أهالي شهداء كمين البرث بشمال سيناء الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التى أذيعت اليوم، مثلهم مثل باقى أبناء الشعب المصرى وتفاعلوا بشدة مع حلقة اليوم من المسلسل عندما رأوا بطولات وتضحيات رجال المنسى فى الدفاع عن أرض سيناء واستبسالهم للحفاظ على أرض مصر .

"يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أمك كل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع"، بهذه الكلمات تحدثت الحاجة فاطمة الزهيري والدة الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.





وتابعت والدة الشهيد : " مسلسل "الاختيار" خلاني أشوف علي اكلمه واقوله بطل يا على فخوره بيك يا قلب امك ، انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله" .





وأضافت" علي كان طيب وحنين اوى عليا، وقبل استشهاده كلمنى وقالى ادعيلى يا امى نفسى اموت شهيد ولما اموت افرحى بابنك وافتخرى بيه وانه مات راجل مش هكون اغلى من اللى راحوا يا أمى".



