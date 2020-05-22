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حوادث

ضبط ستوديو غير مرخص لتسجيل الأغاني في الجيزة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:13 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط صاحب إستوديو بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بإنتاج وتسجيل الأغانى بإستخدام برامج مونتاج وهندسة صوتية منسوخة بدون تصريح .
        
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو لتسجيل الأغانى كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وضبط مالكه وبالتفتيش تم ضبط وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.
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