رغم كورونا.. المنياوية يحرصون على صناعة البسكويت والكعك احتفالا بعيد الفطر

تقول ثناء على ربة منزل إنه مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك تجد حالة الارتباك تخيم على جميع منازل القرى والمدن وخاصة القرى، وشد وجذب بين الزوجة وزوجها لشراء الدقيق والسكر والزيت لصناعة البسكويت والكعك.اقرا ايضاوأضافت نحن فى الأرياف يوجد شىء اسمه "بيت العائلة" أو "البيت الكبير" نتجمع فيه جميعنا من الأقارب والجيران نصنع الكعك والبسكويت بأيدينا، كل واحدة تصنع فى يوم والجميع يتشارك فيه، ولفتت أن صناعة تلك الأشياء تحتاج إلى الألبان وهنا تظهر المشاركة المجتمعية فنجد ان جارتنا القبطيه ام اسحاق تتبرع بالبان ماشيتها لجيرانها المسلمين لصناعة الكعك .وتقول ام مريم عماد إننى أسكن بمفردى بعد وفاة زوجى وأغلب سكان الشارع من المسلمين، سنوات طويلة قضيناها معا لم أسمع منهم سوى الكلمة الطيبة والمشاركة فى الفرح والحزن، ولذلك أشعر أن العيد هو عيدى وأعلم أن الجميع فى حاجة إلى الألبان، لذا من يطلب اللبن يأخذه وأحيانا نقسمه على عدة أيام خاصة أن الكثيرين ليس لديهم ماشيةلا .واضافت أطرق الباب على جيرانى من المسلمات لأرى إن كن فى احتياج للبن الماشية اليوم أم لا، هذه هى المحبة وربنا يرفع عنا البلاء والمرض ويقضى على فيرس كورونا .