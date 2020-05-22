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محافظات

رغم كورونا.. المنياوية يحرصون على صناعة البسكويت والكعك احتفالا بعيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:38 م
كعك العيد
كعك العيد
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ايمن رياض
رغم انتشار فيروس كورنا .. الا ان الاسر المنياوية حرصت على اعداد البسكويت والكعك والفايش والحلويات للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى اجواء من الفرحة والسعادة ولكنها مشوبة بالحذر وباتباع التعليمات الطبيه من عدم التجمع بين الاهل والجيران والاصدقاء والحرص على المسافات البينيه الامنه وغسل الايدى بالماء والصابون باستمرار

فقد حرصت الاسر المنياويه على تبادل الألبان لصناعة الحلويات، وشراء الملابس والأحذية الجديدة للاطفال للشعور بفرحة وبهجة عيد الفطر .

تقول ثناء على  ربة منزل إنه مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك تجد حالة الارتباك تخيم على جميع منازل القرى والمدن وخاصة القرى، وشد وجذب بين الزوجة وزوجها لشراء الدقيق والسكر والزيت لصناعة البسكويت والكعك.

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وأضافت نحن فى الأرياف يوجد شىء اسمه "بيت العائلة" أو "البيت الكبير" نتجمع فيه جميعنا من الأقارب والجيران نصنع الكعك والبسكويت بأيدينا، كل واحدة تصنع فى يوم والجميع يتشارك فيه، ولفتت أن صناعة تلك الأشياء تحتاج إلى الألبان وهنا تظهر المشاركة المجتمعية فنجد ان جارتنا القبطيه ام اسحاق تتبرع بالبان ماشيتها لجيرانها المسلمين لصناعة الكعك .

وتقول ام مريم عماد إننى أسكن بمفردى بعد وفاة زوجى وأغلب سكان الشارع من المسلمين، سنوات طويلة قضيناها معا لم أسمع منهم سوى الكلمة الطيبة والمشاركة فى الفرح والحزن، ولذلك أشعر أن العيد هو عيدى وأعلم أن الجميع فى حاجة إلى الألبان، لذا من يطلب اللبن يأخذه وأحيانا نقسمه على عدة أيام خاصة أن الكثيرين ليس لديهم ماشيةلا .

واضافت أطرق الباب على جيرانى من المسلمات لأرى إن كن فى احتياج للبن الماشية اليوم أم لا، هذه هى المحبة وربنا يرفع عنا البلاء والمرض ويقضى على فيرس كورونا .

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