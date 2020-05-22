الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها.. شيخ أزهري يجيب.. فيديو

قال الشيخ عبد القادر الطويل: إن الحكمة من زكاة الفطر هو أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما قال سيدنا ابن عباس "فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين".









وأضاف الطويل، في فيديو لصدى البلد، أن زكاة الفطر يجبر الله بها النقص أو الخلل أو التقصير الذي يفعله البعض أثناء الصيام.





وأشار إلى أن عيد الفطر يكون للفحر ولا تكون الفرحة مكتملة إلا إذا اكتملت حاجات الإنسان ولا ينقصه شئ حتى يفرح كباقي المسلمين.





وأكد أنه ينبغي أن نجبر بخاطر الفقراء في هذا اليوم لأن الله اهتم بأحوال الفقراء والمساكين.



