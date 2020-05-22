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ديني

الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها.. شيخ أزهري يجيب.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:33 م
الحكمة من زكاة الفطر
الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها .. شيخ أزهري يجيب
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محمد شحتة
قال الشيخ عبد القادر الطويل: إن الحكمة من زكاة الفطر هو أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما قال سيدنا ابن عباس "فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين".


وأضاف الطويل، في فيديو لصدى البلد، أن زكاة الفطر يجبر الله بها النقص أو الخلل أو التقصير الذي يفعله البعض أثناء الصيام.

وأشار إلى أن عيد الفطر يكون للفحر ولا تكون الفرحة مكتملة إلا إذا اكتملت حاجات الإنسان ولا ينقصه شئ حتى يفرح كباقي المسلمين.

وأكد أنه ينبغي أن نجبر بخاطر الفقراء في هذا اليوم لأن الله اهتم بأحوال الفقراء والمساكين.

وتابع: تؤدى زكاة الفطر من غروب شمس أخر يوم في رمضان حتى قبل ذهاب الناس لصلاة العيد، كما يجوز تقديم زكاة الفطر لتخرج في خلال شهر رمضان المبارك فيقولون بأنه يجوز إخراجها في أول يوم في رمضان خاصة وقت الأزمات.
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