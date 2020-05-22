5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

أعراض سرطان الغدة الدرقية من الأمور التي تشغل بال الكثير، فبعض الإشارات في الجسم قد تكون إشارة لإيجاد مشكلة ما في عمل الغدة الدرقية التي تقع في آخر الرقبة عند تفاحة آدم.





بحسب موقع healthline إليك أعراض سرطان الغدة الدرقية ..



1- الشعور بتغيير الصوتـ حيث 1- الشعور بتغيير الصوتـ حيث





2-الاحساس بألم بالرقبة، و الشعور المستمر بألام في الرقبة وقد يمتد الألم حتى الأذنين .





3-نتوء في الرقبة، وتظهر على شكل كتلة كبيرة في الجزء الأمامي من الرقبة تحت تفاحة أدم.





4- المعاناة من سعال مزمن، يتعرض المصابون بسرطان الغدة الدرقية إلى سعال غامض لا يأتي مع أعراض أخرى كالبرد والأنلفلونزا .





5- ايجاد صعوبة في البلع، عندما تنمو الكتلة السرطانية على الغدة الدرقية تسبب صعوبة في بلع الطعام، وهي أبرز إشارة على سرطان الغدة الدرقية .

يقع العصب الحنجري المتكرر الذي يتحكم في العضلات التي تفتح وتغلق الحبال الصوتية ، خلف الغدة الدرقية مباشرة، و في حالات نادرة ، يمكن أنتمتد الأورام السرطانية ، إلى ما وراء الغدة الدرقية ، فتلحق الضرر بالعصب وتؤثر على الصوت .