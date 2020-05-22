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ديني

أسامة الحديدي: لا ينبغي للمسلم أن يفعل المحرمات في العيد.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:36 م
أسامة الحديدي: لا
أسامة الحديدي: لا ينبغي للمسلم أن يفعل المحرمات في العيد
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محمد شحتة
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه ينبغي أن نستمر على العبادات والطاعات كما كنا في رمضان.

وأضاف الحديدي في حلقة جديدة من حملة "أياما معدوات" التي يطلقها الأزهر الشريف في رمضان، أن من تمام هذا الأمر أن نتضرع إلى بالدعاء ألا يجعل هذا الشهر أخر عهدنا برمضان، وكان أصحاب النبي يتضرعون إلى الله في هذا اليوم، وقد ورد أن الواحد منهم كان يدعو ربه ستة أشهر أن يبلغه رمضان، وستة أخرى أن يتقبل منه عمل رمضان.

وأشار إلى أنه ينبغي أن نبقى في بيوتنا وعدم الخروج للتجمعات في يوم وقفة عيد الفطر حتى يحافظ الله علينا ويحمينا من شر الوباء أو الإصابة به.

واكد أن سنة النبي في وقت الأوبئة أن نتباعد ويبقى كل واحد في داره، فيقول النبي "إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".

وأضاف، أنه لا ينبغي السهر في العيد وارتكاب المحرمات فلا يليق بالمسلم أن يفعل المحرمات.
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