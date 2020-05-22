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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد بالشوارع استقبالا للعيد بالمنوفية

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:44 م
رفع درجة الإستعداد
رفع درجة الإستعداد القصوى والتواجد بالشوارع
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محمد امين
 شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية  والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات  القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .


حيث قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بشن حملات مكثفة للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية حفاظًا على المظهر الحضارى، 

 وأفادت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأنه تم رفع 554 طن قمامة من شوارع قرى المركز على مدار 3 أيام  خلال العمل بالورديات الصباحية والمسائية حفاظًا على المظهر الجمالى للعاصمة ،هذا وتم رفع نواتج ومخلفات الهدم والتطهير بقرى مركز ومدينة الشهداء فضلاُ عن المتابعة اليومية لأعمال النظافة بمركز أشمون ، كما تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة وكشافات الإنارة بقرى مركز شبين الكوم والشهداء .

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بإستمرار أعمال التطوير والتجميل ،أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم عن إستمرار العمل في رفع كفاءة طريق شبين الكوم قويسنا وتسوية وتمهيد طريق بحر سيف مرورًا بقرية كمشيش ، 

 كما  أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إنتظام  أعمال النظافة بقرى المركز وتكثيف الأعمال بطريق مصر إسكندرية الزراعى بقويسنا حفاظًا على المظهر الجمالى للمدينة .

كما وجه محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن  وربطها بغرفة  العمليات  الرئيسية  بالمحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين و الأحداث الطارئة  للتعامل الفورى معها.
رفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد بالشوارع استقبالا للعيد بالمنوفية
رفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد بالشوارع استقبالا للعيد بالمنوفية
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