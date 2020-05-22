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محافظات

طبيب مصري يزف بشرى سارة بخصوص بروتوكول علاج كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:22 ص
الدكتور محمود عبدالقوي
الدكتور محمود عبدالقوي
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محمد امين
 أعلن الدكتور محمود عبدالقوي مدير مستشفى العزل بالباجور أنه قام بتوقيع بروتوكول خاص لعلاج المرضي المصابين بفيروس كورونا موضحا أن به تعديل على بروتوكول وزارة الصحة .

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وأوضح أن البروتوكول العلاجي الذي يتبعه بالمستشفى يعمل على تقوية الأوعية الدموية  ومنع الالتهابات التي تصيب الأوعية الدموية وتعمل علي منع  تجلطات الدم عن طريق استخدام جرعات عالية من مذيبات التجلط، مضيفا أن هذا البروتوكول العلاجي حقق معدلات تحسن جيدة وانه سوف يعمل بحث كامل عن إحصائيات المرضى وحالات الشفاء من المرضي منذ بدء العمل بهذا البروتوكول 

وقال إنه على الرغم من أن الفيروس ليس له علاج حتى الآن إلا أن البروتوكول المتبع في المستشفى يزيد من سيولة الدم مما يعطي فرصة أكبر لمناعة الجسم من التصدي للفيروس والسيطرة عليه وقتله داخل الجسم 

 وأضاف أنه سوف يعمل على محاولة تعميم البروتوكول على مستوى الجمهورية حتى يتسنى الاستفادة به للجميع لرفع معدلات الشفاء من الفيروس. 

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